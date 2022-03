Chelsea dramma: casse vuote senza Abramovich. Spiraglio per la vendita

Ucraina: Premier League squalifica Abramovich, spiraglio vendita

Dopo il congelamento del Chelsea deciso dal governo britannico nell'ambito delle sanzioni agli oligarchi russi per l'invasione dell'Ucraina, il consiglio della Premier League ha annunciato la squalifica di Roman Abramovich dalla carica di dirigente del Chelsea. Per il club londinese cambia poco perche' di fatto l'operativita' del magnate era gia' stata bloccata. "La decisione del Cda non incide sulla capacita' del club di allenarsi e giocare le sue partite, come previsto dai termini della licenza rilasciata dal Governo che scade il 31 maggio 2022", precisala nota della Premier League. Intanto Downing Street avrebbe aperto una finestra per la possibile cessione del Chelsea che dovra' passare comunque per una nuova licenza emessa dal Tesoro britannico. Secondo il Daily Telegraph, Abramovich ha raggiunto un accordo che prevede che entro la fine della prossima settimana il club potra' trovare un nuovo acquirente. Di qui l'incarico del magnate alla banca americana The Rain Group di riattivare le operazioni finalizzate alla vendita. In pole position ci sarebbe il tycoon americano del settore immobiliare Nick Candy.

CHELSEA ORFANO DI ABRAMOVICH: RISCHIA STAGIONE, CASSE VUOTE

Aspettando di trovare un eventuale acquirente, i calciatori del CHELSEA 'orfano' di Roman Abramovich valutando una possibile fuga verso altri team visto che a breve il club londinese potrebbe trovarsi nella impossibilità di pagare lo stipendio. Lo scrive il 'Telegraph' che cita i contatti dei diversi procuratori con i rispettivi legali per valutare le opzioni in caso di inadempienza contrattuale del CHELSEA. Il problema potrebbe sorgere a breve dal momento che ogni mese il club londinese deve pagare stipendi per 28 milioni di sterline mentre le riserve di liquidità al momento ammonterebbero ad appena 17 milioni. Secondo un legale contattato dal Telegraph la rescissione del contratto per 'giusta causa' scatterebbe dopo due mesi di stipendi non pagati. D'altronde le spese legate alla gestione del club non si limitano alla retribuzione dei calciatori e senza l'ingresso di un nuovo proprietario - viste anche le esitazioni di alcuni sponsor - la 'licenza temporanea' concessa da Londra alla squadra di calcio potrebbe non bastare al CHELSEA per concludere la stagione in modo regolare.

Premier League squalifica Abramovich da presidente del Chelsea

Roman Abramovich e' stato squalificato dalla carica di presidente del Chelsea dal consiglio della Premier League dopo che il governo britannico ha sanzionato il miliardario russo, proprietario del club londinese. Abramovich e' uno degli otto oligarchi sanzionati questa settimana dal Regno Unito in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. "A seguito dell'imposizione di sanzioni da parte del governo del Regno Unito, il consiglio di amministrazione della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dalla carica di direttore del Chelsea Football Club", si legge in un comunicato.

