Chi è Luka Romero, baby gol Lazio "piccolo Messi" col contratto in scadenza...

Luka Romero gol: Lazio-Monza nel segno del piccolo Messi

Luka Romero ha stregato tutto il mondo Lazio. Il 17enne attaccante argentino (ha anche il passaporto messicano e spagnolo) ha segnato il gol vittoria contro il Monza (1-0) che ha fatto esplodere l'Olimpico e ha proiettato la squadra di Sarri al secondo posto in classifica (pari al Milan e dietro 8 punti dal Napoli in fuga). Una gioia immensa quella di Romero, che cancella la delusione per quel doppio cartellino giallo rimediato in un minuto pochi giorni fa a Rotterdam contro il Feyenoord in Europa League nella sera della sconfitta bianconceleste (che ha segnato la "retrocessione" in Conference League dove giocherà con il Cluj).

Luka Romero (Lapresse)



Chi è Luka Romero, il piccolo Messi della Lazio che ha battuto Dybala

Luka Romero è figlio dell'ex calciatore argentino Diego Romero: è nato in Messico a Victoria de Durango nel periodo in cui il padre giocava per la formazione locale. Viene soprannominato il "piccolo Messi" ed è stato acquistato dal Maiorca nell'estate 2021 (dopo che aveva debuttato a 15 anni e 219 giorni nella Liga contro il Real Madrid): 9 presenze lo scorso anno tra campionato e Coppa Italia, 5 in questa stagione tra Serie A ed Europa League. Il giovane attaccante argentino sta bruciando le tappe e ha già due primati: è il più giovane esordiente in A con la maglia della Lazio (nel match casalingo vinto 6-1 contro lo Spezia a fine agosto 2021) e contro il Monza, Romero è divenuto il primo giocatore classe 2004 a trovare il gol nel nostro campionato. Luka Romero a 17 anni e 357 giorni è poi il secondo marcatore più giovane della storia della Lazio in Serie A, dopo Alessandro Capponi (17, 129) ma è il primo considerando solo il dopoguerra, superando così il primato di Marco Di Vaio (18 anni, 4 mesi e 5 giorni). E ancora: il piccolo Messi è l’argentino più giovane a segnare un gol in Serie A: battuto Dybala (primo gol l’11/11/2012 in Palermo-Sampdoria, aveva 18 anni, 11 mesi e 27 giorni). "Sono contento per lui, è come se avessi segnato io. Luka è un ragazzo un po' timido, ma quando entra in campo è un'altra cosa. È ambizioso e ha voglia di fare. Ha mentalità, io non ero così alla sua età. Ha un futuro importante qua", ha detto di lui il suo compagno di squadra Pedro.

Luka Romero, Lazio in pressing per il rinnovo

Il contratto di Luka Romero è in scadenza a giugno 2023: guadagna circa 400mila euro, previsto e la Lazio sta trattando con l’agente Ramadani per prolungare l'accordo con il piccolo Messi che arrivò nel 2021 a parametro zero dal Maiorca.

Romero, Sarri: "Meno se ne parla e meglio è per lui"

"Romero è andato in campo anche a 16 anni, lo scorso anno ha giocato. Non ne parlo volentieri, è in crescita e sta migliorando. Meno se ne parla e meglio è per lui in questo momento della carriera. Non deve sentirsi un grande giocatore, ma la testa ce l’ha, spero che la strada presa sia quella giusta", le parole dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri dopo la vittoria con il Monza.