Ciclismo, Alice Toniolli è uscita dal coma: era caduta in gara contro un muretto

Ciclismo, Alice Toniolli uscita dal coma: "E' sveglia e parla"

E' uscita dal coma Alice Toniolli, la 19enne ciclista trentina che ha subito il 14 agosto un grave incidente schiantandosi contro un muretto durante una gara. Lo annuncia in un post su Facebook la società sportiva 'GS Topgirl'. "Alice è sveglia, riconosce le persone e parla!", scrive la società ciclistica per cui gareggia Toniolli, che ringrazia "tutte le persone che sono state vicine a noi e la famiglia in questi giorni". L'atleta, fuori pericolo di vita, è ricoverata all'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso, in prognosi riservata ed e' stata sottoposta ad interventi chirurgici (gravissimo trauma cranico, lesioni al torace, a una vertebra e frattura ad una gamba).