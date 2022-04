Come vedere il calcio (gratis) in streaming: arriva Fifa Plus

Ronaldinho tiene a battesimo la nuova piattaforma

Il calcio è sempre più orientato sullo streaming con il lancio di Fifa Plus, la piattaforma ufficiale della Fifa che, secondo il presidente Gianni Infantino, renderà lo sport più amato del mondo "ancora più democratico e inclusivo". Il menù di Fifa Plus prevede partite in diretta, giochi interattivi, notizie e produzioni originali. Inizialmente attivo su dispositivi mobili e web, Fifa Plus al momento è disponibile in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo), a cui se ne aggiungeranno altre sei a giugno 2022. Entro la fine del 2022, l’obiettivo è arrivare a trasmettere in streaming l’equivalente di 40.000 partite live all’anno di cento Federazioni, incluse 11.000 partite di calcio femminile.

“Questo progetto, ha aggiunto, rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023”, aggiunge il presidente della Fifa.

Tra i titoli già disponibili ci sono "Ronaldinho: The Happiest Man in the World", "Captains: Stagione 1" e "Croatia: Defining a Nation". Inoltre, in vista dei Mondiali in Qatar del prossimo inverno, la piattaforma metterà a disposizione un archivio con tutte le partite mai filmate di tutte le edizioni della Coppa del Mondo.

