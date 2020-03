Coronavirus, Gravina: "Stop serie A con giocatore positivo? Non lo escludo"

''In caso di giocatore positivo a coronavirus, non possiamo escludere la sospensione del campionato''. Lo ha affermato, ai microfoni della Rai, il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

"Non possiamo escludere nulla nè azzardare ipotesi che ad oggi non riusciamo a prevedere - ha dichiarato Gravina - ma dobbiamo essere realisti, il rischio nel caso qualche giocatore risultasse positivo (ma non solo, stessa cosa sarebbe per dirigenti e dipendenti dei club in questione, ndr) è reale".

E qualora questo accadesse "adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva. Non possiamo escludere nulla né azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere. Non possiamo escludere neanche sospensione del campionato”.

Sulle amichevoli della nazionale italiana in programma a marzo contro Germania e Inghilterra: "Ho letto che l'amministrazione comunale di Norimberga chiederà alla Federazione il rinvio. In Inghilterra c'è una disposizione di sottoporre gli italiani che arrivano in paese a una quarantena. Rispettando il principio della salute di tutti mi auguro che si possa giocare almeno a porte chiuse".