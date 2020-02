Coronavirus: Juventus-Inter tv in chiaro? Sky e la Lega pensano alla diretta

Juventus-Inter di domenica 1° marzo sarà disputata a porte chiuse all'Allian Stadium, a causa dell'emergenza Coronavirus. Subito si sono scatenate polemiche sulla politica dei rimborsi dei biglietti e abbonamenti già sottoscritti. La Juventus, alla pari di altri 10 club di Serie A, non prevede la restituzione dei soldi in caso di disputa della partita a porte chiuse (l'ultimo Juve-Inter per rendere l'idea fece registrare un incasso superiore ai 3 milioni di euro).

Lega di Serie A e Sky potrebbero valutare l'ipotesi di trasmettere la partita tra bianconeri e nerazzurri in chiaro in tv, qualora ci sia la piena condivisione di tutte le parti chiamate in causa. Lo riporta La Stampa. Sarebbe una sorta di risarcimento per i tifosi che non potranno assistere a Juventus-Inter all'Allianz Stadium.

MILAN-GENOA, RIMBORSO BIGLIETTI CON IL MATCH A PORTE CHIUSE

Il Milan invece ha già informato nella giornata di lunedì "di aver predisposto una procedura di rimborso dei biglietti" per la gara di domenica con il Genoa, qualora "le autorità decidano per la disputa a porte chiuse".