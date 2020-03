SAMPDORIA VINTAGE: Per i tifosi doriani, una maglia particolarmente amata è ovviamente quella dello Scudetto '91. Noi invece abbiamo scelto questa riproduzione di Toffs, che rende giusto omaggio al design che fa della casacca blucerchiata una delle più belle di ogni tempo, se non la migliore in assoluto. Le classifiche di questo tipo, redatte anche all'estero, sono piuttosto eloquenti.

Coronavirus, trema la Sampdoria: dopo Gabbiadini, altri quattro contagiati

Il Coronavirus colpisce ancora in Serie A, e come poteva essere possibile nella Samp ci sono altri quattro contagiati, poche ore dopo il primo caso che ha riguardato Manolo Gabbiadini. Si tratta di Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e del dottor Amedeo Baldari, medico sociale del club. Il club ligure ha comunque rassicurato tutti con un comunicato: “Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova - informa -. L’U.C. Sampdoria informa di avere immediatamente avviato le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club”.