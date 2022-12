Cristiano Ronaldo all'Al Nassr: un miliardo per CR7 in Arabia Saudita fino al 2030

Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al Nassr: l'annuncio sui social del club saudita ha ufficializzato l'affare. CR7 ha firmato un contratto fino al 2025, con ingaggio da circa 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo (tra stipendio e diritti d'immagine). "Questo è più della storia in corso. Questo è un ingaggio che non solo ispirerà il nostro club a ottenere un successo ancora maggiore, ma ispirerà la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze ad essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, l’Al Nassr", spiega il comunicato. CR7 ha trovato un accordo che va oltre il calcio giocato, infatti l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus avrà avrà anche un ruolo nella corsa dell'Arabia Saudita al Mondiale di calcio 2030 e riceverà 500 milioni di euro. Un affare attorno 1 miliardo per i prossimi sette anni.

Cristiano Ronaldo all'Al Nassr dopo 5 Champions League e 32 trofei in Europa

Cristiano Ronaldo lascia l'Europa dove in 20 anni (dal 2022 al 2022) ha vinto 32 trofei, tra cui 5 Champions League (il portoghese è il capocannoniere di tutti i tempi), 4 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee, 3 Premier League, 2 campionati della Liga spagnola e 2 volte la Serie A. In Nazionale portoghese un Europeo e una Nations League. CR7 ha segnato 819 goal da professionista.



Cristiano Ronaldo all'Al Nassr: Rudi Garcia e Ospina nel club dell'Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo all'Al Nassr troverà alcune vecchie conoscenze del campionato italiano: in primis l'ex allenatore della Roma, Rudy Garcia. E anche il portiere David Ospina ex Napoli. Nel club dell'Arabia Saudita milita poi anche il centrocampista brasiliano Luiz Gustavo (che ha giocato diversi anni in Europa e principamente in Bundesliga tra Hoffenheim, Bayer Monaco e Wolfsburg) e Vincent Aboubakar, nazionale del Camerun (con cui ha partecupato anche nell'ultimo Mondiale in Qatar segnando nel 3-3 contro la Serbia e il gol della vittoria per 1-0 sul Brasile, match in cui poi è stato espulso). Dopo dieci partite di campionato l'Al-Nassr è secondo in classifica a due punti di distanza dall'Al-Shabab.