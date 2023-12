Cr7, causa da 1mld per aver sponsorizzato investimenti in perdita con Binance

Guai per Cristiano Ronaldo, azione legale da 1mld per il fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo potrebbe trovarsi in un serio ed intricato problema finanziario a causa di una delle sue numerose operazioni di sponsorizzazione. Recentemente, un gruppo di investitori statunitensi ha avanzato una class action contro la stella portoghese, chiedendo un risarcimento di oltre 1 miliardo di dollari. La controversia ruota attorno alla promozione da parte di CR7 di Binance, il più grande gruppo mondiale nel commercio di criptovalute.

Secondo gli accusatori, il calciatore avrebbe giocato un ruolo attivo nell'offerta e vendita di titoli non registrati in collaborazione con Binance. Tali titoli includevano una serie di non-fungible tokens (NFT) che ritraevano Ronaldo in "momenti iconici". Gli investitori affermano che Ronaldo avrebbe fatto "dichiarazioni ingannevoli" e avrebbe associato il suo nome al brand di Binance, senza rivelare adeguatamente la volatilità dei titoli criptati venduti.

La causa, presentata in Florida, sottolinea che sia l'azienda che il calciatore erano consapevoli che il pubblico target degli annunci non era familiare con le criptovalute. Inoltre, Cristiano Ronaldo avrebbe omesso di divulgarne la forma e l'importo del suo compenso, un'accusa simile a quella che ha portato una multa superiore al milione di dollari alla star Kim Kardashian da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) americana. La situazione potrebbe quindi portare Ronaldo in un intricato labirinto legale e finanziario. "La partnership di Binance con celebrità come Ronaldo è stata chiaramente progettata per sfruttare la reputazione positiva associata a celebrità specifiche per convincere i consumatori che Binance era un posto sicuro dove acquistare e vendere criptovaluta", scrive la rivista economica americana Forbes.