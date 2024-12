Cristiano Ronaldo si regala un jet extralusso personalizzato: il prezzo è da capogiro

Cristiano Ronaldo si regala un jet privato da 19 posti. I costi sono esorbitanti: 70 milioni di euro il prezzo di listino e circa 2 milioni di euro l'anno per la manutenzione

Si sa che a Cristiano Ronaldo piace viziarsi. D'altronde al campione portoghese non mancano di certo le risorse, soprattutto dopo il contratto monstre da 200 milioni di euro l'anno stipulato con l'Al Nassr. L'ultimo regalo a se stesso dell'ex centravanti di Real Madrid e Juventus è un jet privato extralusso. Nello specifico si tratta di un Gulfstream G650, considerato il più performante della sua categoria.

L'aereo in questione costa 70 milioni di euro ed è stato personalizzato con l'icona della tipica esultanza di CR7 sulla fusoliera. Dotato di ogni comfort e delle tecnologie più all'avanguardia, è in grado di ospitare fino a 19 passeggeri e di volare per 7.500 miglia nautiche. Niente più scali quindi per Cristiano Ronaldo e famiglia. Le spese annuali si aggirano sui 2 milioni di euro ma per il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro non dovrebbero essere un problema.