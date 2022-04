Cristiano Ronaldo: commoventi messaggi di Juventus, Real Madrid e del calcio dopo la morte del figlio

Ronaldo, Juventus vicina a CR7 dopo la morte del figlio: "I nostri pensieri sono per te"

La Juventus si stringe a Cristiano Ronaldo dopo la drammatica notizia comunicata dallo stesso CR7 e della compagnia Georgina Rodriguez sulla morte di uno dei due gemelli durante il parto. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento”, scrive il club bianconero rispondendo al post del fuoriclasse portoghese.

Ronaldo, Real Madrid: "Ci uniamo al tuo dolore". Il calcio si stringe a CR7 e Georgina Rodriguez

Dallo Sporting Lisbona al Manchester United, passando per il Real Madrid: le squadre di Cristiano Ronaldo si sono unite subito al suo dolore, abbracciandolo in questo momento così difficile della sua vita. "Il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di uno dei bambini che il nostro amato Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodríguez, stavano aspettando. Il Real Madrid si unisce al dolore di tutta la famiglia e vuole mostrare loro tutto il suo amore e affetto", scrive il club blanco. "Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento", il post del Manchester United.

Tanti i messaggi pubblicati dai colleghi di CR7 e delle star dello sport: da Morata a Usain Bolt, Dybala, Felipe, Pjanic e tanti altri. “Amico mio - ha per esempio scritto Pelè -, ti mando le mie preghiere e il mio affetto in questo momento così difficile. Che Dio conforti i vostri cuori e illumini ogni passo del cammino”.

Morto il figlio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez durante il parto

Tragedia per Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina Rodriguez: durante il parto e' morto il figlio. E' stato lo stesso giocatore portoghese, che gioca nel Manchester United, a darne notizia in un messaggio pubblicato nei suoi profili social. Georgina Rodriguez aspettava due gemelli: una bambina e' riuscita a nascere.

"E' con la nostra piu' profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino e' morto - scrive la coppia -. E' il dolore piu' grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci da' la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicita'. Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre", concludono Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

