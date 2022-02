Curling, Constantini e Mosaner nella storia: chi sono le due medaglie d'oro

Curling, chi sono le due medaglie d'oro Stefania Constantini e Amos Mosaner: tutto quello che devi sapere

Oggi hanno fatto la storia dello sport nostrano. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto l’oro nel doppio misto del curling alle Olimpiadi invernali di Pechino. L’Italia, dove ci sono appena 500 praticanti, e appena 20 atleti di alto livello, mai si sarebbe immaginata un trionfo simile.

Lei, 22 anni, lui 26; lei di Pieve di Cadore, lui di Cembra, a due passi da Trento; lei delle Fiamme Oro (gruppo sportivo della Polizia di Stato), lui delle Fiamme Gialle (gruppo sportivo della Guardia di Finanza). Entrambi uniti da una passione per uno sport scoperto da piccoli (lei a 8, lui, figlio d’arte, a 5 anni) e mai più abbandonato, anzi affinato nel tempo fino alla realizzazione del sogno di una vita.

Come riporta il Corriere della Sera, Stefania e Amos sono entrambi fidanzati, ma non fra di loro. Il che, nel curling, sembra essere una rarità (lo sono per esempio anche i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten che hanno perso contro i nostri italiani la finale a Pechino). “Giochiamo insieme da un anno, ci troviamo bene, ma solo professionalmente!”, dice Amos, che è fidanzato da 7 anni con Alice Cobelli, 24enne, anche lei giocatrice di curling, con la quale faceva coppia prima di cambiare compagna di squadra con Stefania.

La quale racconta: “Amos è uno dei migliori al mondo e io sono felice di giocare con lui”. L’amore però è tutto per Domenico Dalla Santa, hockeista portiere del Fassa nella Alps Hockey League. I due sono fidanzati ufficialmente dal 2015 e sono estremamente riservati. Stefania su Instagram ha il profilo privato, con solo 4 foto pubblicate.

