Olimpiadi Pechino 2022, Arianna Fontana d'oro: record, eguaglia la Belmondo

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d'oro nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino. E' la sua 10° medaglia olimpica, eguagliato il record di Stefania Belmondo. Per l'Italia è il quinto podio in questa edizione (la prima vittoria, con tre secondi e un terzo posto) e arriva nella giornata che ha visto il bellissimo argento di Federica Brignone in slalom gigante.

Arianna Fontana, stupendo e storico oro nei 500 metri dello short track, ha eguagliato il primato italiano al femminile delle dieci medaglie vinte ai Giochi olimpici che dal 2002 apparteneva alla fondista Stefania Belmondo. Al terzo posto con 9 medaglie a cinque cerchi due atleti della scherma, Valentina Vezzali e Giulio Gaudini. Per l'esattezza Belmondo ha conquistato una medaglia, il bronzo nella 10 chilometri in tecnica classica a Salt Lake City 2002, 22 mesi dopo lo svolgimento della gara per motivi di doping. Ad essere estromesse dalla classifica le russe Olga Danilova (aveva vinto l'argento) e Larissa Lazutina (aveva conquistato il bronzo). La nuova classifica ha visto l'oro sempre alla norvegese Bente Skari, l'argento all'altra russa Chepalova ed il bronzo alla Belmondo che aveva concluso la gara al quinto posto. L'atleta azzurro piu' medagliato alle Olimpiadi resta lo schermidore Edoardo Mangiarotti con 13 (6 ori, 5 argenti, 2 bronzi).

"Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sara' sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony (il marito, ndr) e alla federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la piu' grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò pochi istanti dopo la riconquista di Arianna Fontana della medaglia d'oro olimpica nei 500 metri dello short track.

Pechino 2022: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica