Tonali vs Dumfries, che scintille. Tifosi del Milan: "Sandro capitano"

Inter-Milan, Tonali 'alla Gattuso' con Dumfries

Il Milan si rilancia con la vittoria in rimonta nel derby contro l'Inter: oltre all'adrenalina rossonera per la bellissima doppietta di Giroud, i tifosi del Diavolo sui social si sono esaltati anche per Sandro Tonali. Il centrocampista, oltre ad essere stato protagonista di un'altra grandissima prestazione (senza dimenticare quella di Mike Maignan), è stato protagonista di una discussione con l'olandese Dumfries.

Tonali-Dumfries, il faccia a faccia nel derby vinto dal Milan

L'esterno interista voleva far rialzare Theo Hernandez, finito a terra dopo un contrasto, ma il giocatore del Milan ha risposto in modo stizzito al gesto del rivale. A quel punto è intervenuto Sandro Tonali che ha mandato via Dumfries: "A Theo ci penso io!", gli ha detto a muso duro. "E’ un mio compagno, tu vai via. E’ un mio compagno, tu vai via. Ci penso io".

Tonali, i tifosi del Milan sognano Sandro capitano rossonero

L'episodio con Dumfries, ma non solo: Tonali ha conquistato il cuore dei tifosi rossoneri. La grinta, la classe e il carisma che sta dimostrando hanno fatto breccia da tempo nel popolo milanista. E suoi social piovono consensi e dichiarazioni d'amore per il centrocampista: dal paragone con Ringhio Gattuso, al sogno di molti che vogliono vederlo "futuro capitano rossonero" sulla scia di grandi bandiere come Rivera, Baresi e Maldini.

