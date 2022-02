Inter-Milan, 3 squalificati dal Giudice Sportivo dopo il derby. La stangata

Bastoni squalificato per due giornate dopo Inter-Milan. Giudice Sportivo: "Espressione ingiuriosa"

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni squalificato dal giudice sportivo per due giornate per avere rivolto agli ufficiali di gara, al termine del derby con il Milan perso 2-1, "un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l'invito a trattenersi". Sara' quindi costretto a saltare la prossima gara con il Napoli e la seguente con il Sassuolo.

Theo Hernandez un turno di squalifica (e ammenda) dopo Inter-Milan

Una giornata per Theo Hernandez del Milan (out contro la Sampdoria): oltre al turno di squalifica al francese è stata comminata anche un'ammenda di 5mila euro per "aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria".

Lautaro Martinez: ammenda. Simone Inzaghi squalificato. Le decisioni del Giudice Sportivo su Inter-Milan

Episodio che aveva provocato anche la reazione dell'interista Lautaro Martinez: per l'argentino e' arrivata solo un'ammenda di 10mila euro per le espressioni insultanti rivolte allo stesso Theo Hernandez. In casa Inter e' stato fermato per un turno anche il tecnico Simone Inzaghi, con ammenda di 15mila euro "per avere, al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, proferito nei confronti del direttore di gara espressioni gravemente irriguardose".

Zaniolo, una giornata di squalifica per l'espulsione di Roma-Genoa

C'era attesa per conoscere anche la decisione presa nei confronti del calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, dopo il rosso rimediato contro il Genoa in seguito alle proteste per il gol che gli è stato annullato nei minuti di recupero (fallo ravvisato dal Var di Abraham all'inizio dell'azione che ha portato alla rete) e che avrebbe dato la vittoria ai giallorossi per 1-0. Per lui solo un turno di stop (salta il Sassuolo), cosi' come per Theo Hernandez del Milan (out contro la Sampdoria), a cui pero' e' stata comminata anche un'ammenda di 5mila euro per "aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria".

Gli altri squalificati, tutti per una giornata, sono: Musso (Atalanta), De Silvestri (Bologna), Deiola (Cagliari), Bonaventura e Torreira (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Roma), Raspadori e Scamacca (Sassuolo), Lukic e Mandragora (Torino), Arslan (Udinese), Ceccaroni ed Ebuehi (Venezia). T