DAZN, doppio dispositivo: ecco da quando la funzione sparirà

DAZN doppia utenza: l'app prepara le comunicazioni agli utenti per il blocco della funzione. Lo stop è previsto entro il 2021

La notizia ha colpito gli amanti dello sport come un fulmine a ciel sereno: DAZN blocca la visione contemporanea su due dispositivi. La funzione chiamata in gergo tecnico "concurrency" è sempre stata inclusa nell'abbonamento all'app ed è prevista anche per altre piattaforme di streaming come Netflix (fino a quattro con il piano Premium). Il Sole 24 Ore ha contattato direttamente l'app di proprietà di Perform che ha replicato all'indiscrezione con un "no comment".

DAZN doppio dispositivo: lo stop definitivo potrebbe arrivare a metà dicembre

Secondo gli ultimi rumors, però, l'azienda starebbe per inviare agli abbonati la comunicazione in cui ufficializza lo stop al DANZ doppio dispositivo e gli conferma la possibilità di recedere dall'abbonamento gratuitamente entro 30 giorni. Il blocco della funzione, che costringerà gli utenti a guardare lo sport solo su un terminale mobile o fisso alla volta, dovrebbe partire da metà dicembre.

Il Codacons in merito alla scomparsa DAZN doppia utenza ha presentato un esposto all'AGCOM. "Se sarà confermata la decisione di DAZN di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e bloccare l'accesso ai contenuti in contemporanea da due device, si potrebbe profilare un danno per quegli utenti che hanno attivato abbonamenti sulla base di condizioni su cui ora DAZN fa marcia indietro. - spiega l'associazione - Se da un lato è comprensibile l'esigenza di combattere la pirateria, dall'altro è innegabile che modificare le regole del gioco dopo che gli utenti hanno accettato le condizioni proposte dalla società e siglato gli abbonamenti potrebbe configurare una violazione delle norme civilistiche e del Codice del Consumo, con una conseguente lesione dei diritti dei consumatori".

Nel frattempo, continuano i problemi allo streaming per DAZN. Ancora diversi utenti hanno lamentato rallentamenti, blocchi e una qualità dell'immagine insoddisfacente durante il derby Milan-Inter di domenica sera. Tutte queste difficoltà tecniche e lo spot alla funzione DAZN doppia utenza stanno spingendo sempre più utenti verso la pirateria.