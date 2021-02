Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo

Diletta Leotta e Can Yaman: proposta di matrimonio sui cieli di Roma o scherzo di qualche fans?

«Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can». Il messaggio è scritto letteralmente... in cielo. Per la precisione sui cieli di Roma attaccato a un aereo che tra l'altro ha sorvolato Cinecittà dove sta la Casa del Grande Fratello Vip. Can Yaman ha chiesto la mano a Diletta Leotta? Proposta d'amore o scherzo di qualcuno? I social sono in fibrillazione...

No tengo palabras!!! Solo un hermoso sentimiento por ver esto y saber que #CanYaman es tan tan feliz!!! Eres Único!!! Muerta de Amor por esta hermosa pareja#CanYaman ♥️ #DilettaLeotta

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️😍 pic.twitter.com/k45GxqxuLt — canyaman_cd (@canyaman_cd) February 16, 2021

A San Valentino tra l'altro Diletta Leotta e Can Yaman avevano postato per la prima volta sui loro canali social la stessa foto insieme. Prima l'attore turno e poi la giornalista di Dazn. Un immagine che li ritrae al mare al tramonto, mentre si stanno per baciare. Scatto che, secondo quanto aveva raccontato Fanpage, era stato realizzato qualche giorno prima della festa degli innamorati - in Costiera Amalfitana, sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori con tanto di fotografi al seguito, bodyguard e parte del loro entourage. Ricordiamo che la prima foto social insieme aveva visto Diletta Leotta assieme a Can Yaman al poligo di tiro (pubblicata dall'attore di Dayrdreamer – Le ali del sogno e futuro Sandokan nel remake di Ferzan Ozpetek) e la seconda al maneggio vicini a un cavallo bianco (postata dalla showgirl siciliana).