Diletta Leotta-Dazn? Giorgia Rossi da Mediaset al suo posto: i rumors

Diletta Leotta-Dazn? Arriva Giorgia Rossi da Mediaset al suo posto: i rumors

Giorgia Rossi a Dazn al posto di Diletta Leotta? L'indiscrezione scuote il tele-mercato. Grandi manovre in vista della prossima serie A (10 partite, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). L'app di Leonard Blavatnik ha visto nelle ultime settimane l'addio del direttore editoriale Marco Foroni e si parla dell’arrivo di Massimo Corcione (già direttore dello sport a Sky). Ma torniamo al possibile addio di Diletta. "Ragazzi la volete una notizia? Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, che non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”, ha spiegato su Twitch il giornalista Sandro Sabatini. Anche il giornalista Paolo Bargiggia ha confermato il rumors, aggiungendo che arriverebbe Giorgia Rossi, giornalista sportiva e conduttrice a Mediaset (in una carriera che l'ha vista iniziare ventenne a Roma Channel, poi trasferirsi a Sky e quindi Rai Sport). Intanto sempre in tema Dazn, è stato annunciato l’accordo con Digitalia’08 (Gruppo Mediaset) per la raccolta pubblicitaria della Serie A nel triennio 2021-2024.