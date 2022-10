Diletta Leotta fidanzato? Chi è Loris Karius, portiere delle papere in Champions League

Diletta Leotta nuovo fidanzato? Loris Karius portiere della papera in Champions League

Diletta Leotta e Loris Karius: fidanzato? Flirt? Nuovo amore? Chissà. Secondo "Gente" ci sarebbe più di un'amicizia tra la regina italiana del calcio in tv (su Dazn), al punto che la giornalista sportiva e showgirl siciliana starebbe perfezionando il suo inglese.

Diletta Leotta fidanzato: Loris Karius? Il gossip

"Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore", riporta Gente. Vediamo chi è Loris Karius, nuovo (presunto) fidanzato di Diletta Leotta.

Diletta Leotta fidanzato? Chi è Loris Karius: quelle papere in finale di Champions Real Madrid-Liverpool

Loris Karius è un portiere tedesco di 29 anni, attualmente del Newcastle United ma molti tifosi se lo ricordano quando era nel Liverpool di Klopp (venne preso nel 2016 dal Magonza per 4,7 milioni di sterline). Celebre le sue papere nella finale di Champions League tra i Reds e il Real Madrid vinta 3-1 dai galacticos nel 2017. Le papere di Karius? Il neo Pallone d'Oro Karim Benzema (leggi qui: chi è la fidanzata di Karim? Ecco Jordan Ozuna) - che stava a due passi da Karius - intercettò il suo rinvio con le mani, mandando la palla in gol, poi il presunto nuovo amore di Diletta Leotta venne sorpreso da un tiro centrale da lontano di Gareth Bale, che chiuse il match sul definitivo 3-1.





Loris Karius, le papere e il trauma cranico subito in Real Madrid-Liverpool finale di Champions League

Secondo alcune analisi mediche gli errori di Karius potrebbero essere stati causati da un trauma cranico dopo una involontaria gomitata subita a inizio secondo tempo dal difensore del Real Madrid Sergio Ramos. I sanitari del Massachusetts General Hospital spiegarono che quell'impatto violento "ha causato palesi disfunzioni visive e di orientamento durante la partita". Lì per lì il portiere del Liverpool aveva minimizzato, rassicurando il medico dei Reds di poter continuare.

Dopo quell'episodio, Karius non giocò più con il Liverpool, andando due stagioni in Turchia nel Beşiktaş, poi in Germania all'Union Berlino e venendo poi messo fuori rosa dal Liverpool nella scorsa stagione. Da quest'anno, gioca con il Newcastle United (che lo ha preso da svincolato a settembre). E ora questo gossip che parla di lui come nuovo possibile fidanzato di Diletta Leotta...