Diritti tv serie A: Sky, offerta bomba a Dazn per i prossimi 3 anni

Diritti tv: Dazn,no a 500 milioni di Sky per calcio serie A

Dazn ha detto no a un'offerta da 500 milioni di euro di Sky per condividere i diritti tv della serie A di calcio in Italia. L'indiscrezione bomba è di Bloomberg, che cita fonti a conoscenza della vicenda.

La pay tv di Comcast, secondo a questo rumors, avrebbe offerto questa cifra per tenere l'app Dazn sul suo set-top box, oltre al servizio satellitare. Ma l'app in streaming (che si è aggiudicata tutte e 10 le partite di campionato ogni turno: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) avrebbe respinto la proposta, dopo avere portato a casa, nel marzo scorso, un accordo per diventare la principale emittente di serie A per le prossime tre stagioni, per la cifra di 2,5 miliardi, investendo, secondo quanto riporta Bloomberg un miliardo di euro in tecnologia e col supporto finanziario del gestore telefonico Tim.

Nel frattempo, i club di serie A nei prossimi giorni saranno chiamati a decidere sul campionato spezzatino: 10 partite in 10 orari diversi? Nella riunione della Lega Calcio di lunedì scorso la votazione sembrava passata, poi il dietrofront e il rinvio. A breve arriverà la 'sentenza'.