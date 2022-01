Djokovic, addio Roland Garros dopo l'Australian Open: anche Parigi chiude

Djokovic, Roland Garros si allontana dopo l'addio all'Australian Open

L'Australian Open è sfumato, ma ora Novak Djokovic rischia di dover dire addio anche alla possibilità di difendere il titolo vinto nel 2021 al Roland Garros (dove sconfisse in 5 set Stefanos Tsitsipas in finale rimontando da 2-0). In Francia sta per entrare in vigore il super green pass e non verranno fatte eccezioni, neppure per gli atleti stranieri. Lo ha ribadito nelle scorse ore la ministra dello sport Roxana Maracineanu.

Djokovic-Roland Garros, Francia accelera sul passaporto vaccinale

“Il passaporto vaccinale sarà obbligatorio per spettatori, ma anche per chi pratica sport, per gli sportivi professionisti, francesi e stranieri”. Dunque in Francia si va verso la linea dura dopo che gli organizzatori avevano invece aperto a una sorta di bolla per i partecipanti non vaccinati (con uno stretto protocollo tra "corridoi sanitari" hotel e impianto sportivo). Addio dunque Roland Garros 2022 per Novak Djokovic? La partita resta aperta, visto che il presidente della Federtennis francese aveva fatto sapere di lavorare su un dispositivo per gli atleti non vaccinati. Ma la maggioranza politica (che si prepara alle elezioni) ha alzato un cartellino rosso.

Djokovic-Roland Garros, "non ci saranno deroghe"

“Non ci saranno deroghe, le regole valgono per tutti. E' fuori questione che a queste condizioni Djokovic giochi al Roland Garros”, le parole del capo dei deputati del partito del presidente Emmanuel Macron, ed ex ministro degli interni Christophe Castaner.

