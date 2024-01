Djokovic choc: Australian Open a rischio? Proprio ora che è tornato Nadal

Djokovic ko in Australia dopo cinque anni

Il mondo del tennis non ha ancora finito di applaudire Rafael Nadal per il suo bellissimo ritorno dopo un anno di inattività (349 giorni fa all'Australian Open contro Mackenzie McDonald) a causa di un infortunio all'anca, esaltandosi per la splendida prestazione del mancino di Manacor contro Dominik Thiem (7/5, 6/2), che già torna in ansia per le condizioni dell'altra leggenda in attività, Novak Djokovic. Il numero uno del ranking Atp non sta bene e la sconfitta subita a Perth alla United Cup contro Alex De Minaur (6-4, 6-4 in 1 ora e 34 minuti) è un campanello d'allarme. Djoker aveva una serie positiva incredibile in Australia: non perdeva da 5 anni (43 vittorie consecutive).

Djokovic infortunio al polso in Australia: "Più gioco più mi fa male"

Ma oltrechè alla bravura, di un ottimo giocatore quale De Minaur, Djokovic si è dovuto piegare ai problemi fisici. Nella sfida del giorno prima contro Lehecka, il serbo aveva accusato un problema al polso destro, richiedendo addirittura l'ingresso del fisioterapista in campo. "Più gioco più mi fa male", ha detto Djokovic al fisioterapista dell'organizzazione che lo ha curato durante i cambi. L'Australian Open, che Djokovic ha vinto 10 volte in carriera (lo Slam dove sembra maggiormente imbattibile, persino più di Wimbledon) è in programma dal 14 al 28 gennaio: la sua partecipazione non dovrebbe essere in discussione, però il polso è una delle zone più delicate per un tennista e vedremo come andranno i prossimi giorni. "Credo che starò bene", ha detto Djoker in conferenza stampa dopo la sconfitta con De Minaur.

Djokovic infortunio: “Polso mi fa male, spero di non arrivare di nuovo all’Australian Open da infortunato”

Che guarda ai prossimi giorni: "Prima di tutto dovrò cercare di recuperare, sia dal polso che da tutto ciò che mi ha causato problemi in questi giorni. Questo processo comunque non mi è nuovo, non è strano né inusuale. Sono stato in queste situazioni così tante volte, io e il mio team sappiamo che cosa dobbiamo fare. Poi, ovviamente, non sai mai che cosa può accadere: in due degli ultimi tre anni (2021 e 2023) ero infortunato prima dell’Australian Open, ma sono riuscito a vincere lo stesso. Spero di non arrivare a Melbourne da infortunato questa volta: lavoreremo per far sì che il mio corpo arrivi pronto per, speriamo, tutto l’Australian Open“

Giovedì 11 gennaio, Djokovic dovrebbe giocare un match di esibizione alla Rod Laver Arena contro Stefanos Tsitsipas per raccogliere fondi per i più bisognosi. Quello potrebbe essere un test per capire le condizioni di Nole.