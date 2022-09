Donnarumma, di nuovo l'ombra di Navas al Psg. E ora Gigio-Juventus...

Donnarumma, Psg-Juventus tra luci e ombre

Gigio Donnarumma continua a vivere la sua esperienza a Parigi tra grandi parate ed errori. Tra applausi e dubbi. Luci e ombre per il miglior portiere italiano all'ombra della Tour Eiffel: l'ultimo esempio è nel match vinto 2-1 in Champions contro la Juventus, quando l'ex Milan ha effettuato due grandi interventi su Milik e Vlahovic, ma sull'altro lato della bilancia c'è l'uscita sbagliata che in occasione del gol di McKennie. Complessivamente si può dire che è stato decisivo nella vittoria del Paris Saint Germain, però Gigio è portiere eternamente sotto la lente d'ingrandimento e la rete subita fa discutere i tifosi sui social.

Donnarumma-Psg, torna l'ombra di Navas?

Secondo "L'Equipe" il tecnico del Psg, Galtier, sarebbe tentato di ricorrere all'esperienza di Keylor Navas in qualche gara, facendo riposare il portiere azzurro. Si tornerebbe a un minimo di turnover in porta, che a inizio stagione sembrava improbabile (con l'ex Real Madrid che è stato vicino al Napoli nel corso dell'ultimo mercato). E l'Equipe sottolinea che "il discorso dell’allenatore parigino comincia ad avere alcune sfumature rispetto alla filosofia annunciata nella prima conferenza stampa. Da 'mi piace avere un portiere titolare e e un numero 2', Galtier è passato a 'non mi vieto l’idea che Keylor possa giocare alcune partite, come tutti i numeri due'...". Sfumature per l'appunto. Donnarumma resta sicuramente titolare del Psg. Però l'ombra di Navas è ingombrante.

Donnarumma-Juventus? Szczesny-Chelsea

Per Gianluigi Donnarumma potrebbero tornare a suonare nuove sirene dalla Serie A. Napoli e Juventus sono alla finestra in prospettiva per capire l'evoluzione del rapporto tra l'ex portiere del Milan e il Psg. I bianconeri in particolare potrebbero pensare al portiere italiano se il Chelsea dovesse presentare un'offerta importante per Szczesny.