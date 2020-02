Dorothea Wierer da sogno: secondo oro ai Mondiali di Biathlon

Storico bis mondiale per Dorothea Wierer. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella prova individuale sui 12,5 chilometri dei Campionati mondiali di biathlon 2020. Per Dorothea si tratta del secondo titolo iridato in questa edizione dopo quello di domenica scorsa nella gara a inseguimento e senza dimenticare l'’argento nella staffetta mista. Un'altra impresa davanti al pubblico di casa: la 29enne ha preceduto di 2 secondi e 2 decimi la tedesca Vanessa Hinz, nonostante un errore in più (2 totali) nei quattro poligoni di tiro.

Mondiali Biathlon - Dorothea Wierer: "Anche l'argento andava bene, ma mi sono detta: 'è un oro, combatti'"

"Ho iniziato non proprio benissimo ma avevo buone sensazioni sugli sci e al tiro" ha detto Dorothea Wierer a Rai Sport dopo aver vinto la seconda medaglia d'oro in questa edizione dei Mondiali di Biatlhon. "Sapevo che non c'erano condizioni facilissime al poligono. Bisognava stare molto attenti, meno male che ho fatto due zeri finali e l'ultimo giro è stato tosto". Dorothea Wierer si è giocata il titolo con la tedesca Vanessa Hinz. "A un certo punto ero seconda e anche l'argento andava bene, ma mi sono detta: 'è un oro, combattì".