Dybala infortunio, sollievo Roma-Mourinho: ecco quando torna la Joya

Dybala, distorsione al ginocchio in Cagliari-Roma

La Roma scaccia alcuni fantasmi sbancando Cagliari (1-4 con doppietta di Lukaku) e sale al decimo posto con 11 punti (il Napoli quinto a +3, Fiorentina e Juventus in zona Champions a +6), ma sembra non esserci pace per il club giallorosso in questo inizio di stagione. Il match in terra sarda ha fatto scattare l'allarme Dybala dopo l'infortunio che l'ex fantasista della Juventus ha riportato al 39° del primo: trauma distorsivo al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco con Prati.

Mani in faccia per la Yoja che è uscito trattenendo le lacrime. "Non sono ottimista perché non è ottimista Paulo e io mi fido delle sensazioni del giocatore che conosce il suo corpo. Lo perderemo per un po''", aveva detto sconsolato José Mourinho a fine partita. La paura era che oltre alla distorsione ci potesse essere un interessamento al legamento collaterale che avrebbe portato uno stop attorno a due mesi.

Dybala infortunio al ginocchio: legamento e menisco ok. Torna per Inter-Roma?

Gli esami strumentali hanno fatto chiarezza regalando un piccolo sospiro di sollievo a Dybala e alla Roma: la risonanza magnetica eftettuata nella notta alla clinica Villa Stuart di Roma secondo quanto riporta la Gazzetta - ha evidenziato che "i menischi e il legamento crociato sono a posto. Risulta solo un lieve stiramento al legamento collaterale, che gli procura una sintomatologia dolorosa, ma che potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta, anche se molto dipende dai sintomi che prova il giocatore".

Dybala non andrà in Nazionale argentina e resterà a Roma a curarsi. Difficile il recupero contro il Monza all'Olimpico dopo la sosta (il 22 ottobre), la speranza di tutti è che possa essere agli ordini di Mourinho per Inter-Roma del 29 ottobre a San Siro.

Sin qui Dybala era stato sempre presente (6 presenze con 2 gol e 2 assist in campionato), saltando solo la partita (persa) con il Milan all'Olimpico per un problema all'adduttore.