Dybala-Inter: Joya dice sì. Juventus-Di Maria: che tridente con Vlahovic e..

Dybala-Inter, regalo di Marotta a Inzaghi

Paulo Dybala dovrebbe essere il grande colpo di mercato dell'Inter per la prossima stagione. L'argentino, in uscita a parametro zero dalla Juventus, sembra sul punto di accettare l'offerta dei nerazzurri: sei milioni più bonus a stagione e contratto di quattro anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'incontro della svolta tra gli uomini di mercato dell'Inter e l'entourage della Joya è avvenuto la scorsa settimana. Dybala avrebbe voglia di restare in Italia lasciando cadere i sondaggi di Manchester United e Atletico Madrid. I nerazzurri poi dovranno guardare al mercato in uscita per sfoltire la rosa: Alexis Sanchez, Vecino e Vidal i primi nomi.

Di Maria-Juventus, che tridente con Vlahovic-Chiesa

Angel Di Maria lascerà il Psg a fine stagione a parametro zero (salvo che l'opzione per il prolungamento in favore del club non venga esercitata, ma al momento non è un'ipotesi calda): la Juventus è una pista possibile. I bianconeri hanno dato il via a una linea che porti a Torino giocatori under-30 e con ingaggi non esagerati, ma il 34enne esterno argentino potrebbe essere l'eccezione.

Angel Di Maria (Lapresse)



Se ne parlerà con il suo agente, Jorge Mendes e il suo arrivo potrebbe regalare a Max Allegri un tridente immarcabile con Dusan Vlahovic in mezzo e Chiesa con Di Maria ai lati (alternandosi e scambiandosi le fasce). Affare tutto da imbastire comunque al momento. La Juve non vorrebbe andare oltre i 4-5 milioni netti di ingaggio per un anno che, integrati dai vantaggi del decreto crescita e bonus rendimento potrebbero portare alla fumata bianca.

