Dybala-Pirlo, faccia a faccia prima di Dinamo Kiev-Juventus

Dybala, Pirlo: "Era un po' arrabbiato"

Paulo Dybala fuori per novanta minuti nella sfida tra Crotone e Juventus, poi quel like al post di Fabiana Della Valle (mi piace successivamente levato). E Andrea Pirlo alla vigilia della trasferta contro la Dinamo Kiev (primomatch stagionale di Champions League) spiega: "Abbiamo parlato ieri, come parlo con tutti gli altri. Era un po' arrabbiato per non essere entrato a Crotone", ammette l'allenatore bianconero. Pirlo sempre su Dybala poi sottolinea: "Non dimentichiamoci che è stato fuori tre mesi, è stato 10 giorni in albergo con l'Argentina, l'ho portato per fargli mettere benzina ma non è stato possibile inserirlo. E' a disposizione, dovrà prima o poi tornare a giocare. Vedremo il da farsi".

Dinamo Kiev-Juventus, Pirlo conferma Morata

A proposito della formazione, il tecnico della Juventus - ancora privo di Cristiano Ronaldo - conferma Morata titolare in attacco: "Purtroppo Ronaldo ha il Covid e purtroppo sarà assente come sabato scorso, abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come Morata. Non credo che cambieremo in quella posizione, il resto dell'attacco lo decideremo domani".

Dinamo Kiev-Juventus, Kulusevski-Ramsey in appoggio a Morata?

L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo quindi non scioglie il nodo sul partner d'attacco di Alvaro Morata. Dybala titolare? La sensazione è che la Joya potrebbe partire dalla panchina nella sfida di Champions League, magari entrando a partita in corso se non ci saranno problemi (come a Roma, quando l'espulsione di Rabiot cambiò i piani di Pirlo), mentre a fianco di Morata dovrebbe giocare Kulusevski, con Ramsey trequartista e Chiesa-Cuadrado larghi sulle fasce. Rabiot-Bentancur in vantaggio su Arthur, mentre in difesa Danilo, Bonucci e Chiellini (aspettando il recupero di De Ligt: l'olandese verso il rientro, ha lavorato con il gruppo nella rifinitura prima della partenza, ma non è stato convocato).