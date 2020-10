Dybala, Pirlo lo lascia in panchina a Crotone. Poi il like polemico sui social

Dybala, Pirlo lo lascia in panchina nel match Crotone-Juventus

Dybala? "Si è allenato ieri dieci minuti, per fargli fare minuti non era la partita ideale". L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo spiega così la decisione di non fare entrare in campo la Joya nel match pareggiato 1-1 dai bianconeri sul campo del Crotone (con Federico Chiesa - autore dell'assist del pareggio - poi espulso e un gol annullato a Morata per un fuorigioco di pochi centirmetri). Il campione argentino era reduce da giornate complicate, avendo dovuto saltare le partite con la nazionale per problemi gastrointestinali. Non solo: Paulo Dybala in questa stagione non ha ancora potuto fare il suo esordio: si era infortunato nel match di Champions League contro il Lione (la notte dell'eliminazione all'Allianz Stadium) e sperava di debuttare a Roma, ma l'espulsione di Rabiot aveva scombinato i piani di Pirlo. Poi Juventus-Napoli che non si è giocata e che lo avrebbe visto titolare. Ora questa nuova panchina a Crotone, essendosi allenato poco in questi giorni per i guai fisici e il rientro dal Sudamerica nell'immediata vigilia della sfida di serie A.

Dybala in panchina in Crotone-Juventus e il like poi rimosso

"Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?", ha scritto su Twitter Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue le vicende della Juventus. E Dybala ha messo 'mi piace'. Un like che però l'attaccante della Juventus ha subito rimosso. I tifosi della Juve, orfani di Cristiano Ronaldo (fermo per la positività al coronavirus), sperano di vedere la Joya in campo nel match di martedì contro la Dinamo Kiev dove ancora mancheranno CR7 e Weston McKennie (anche lui positivo al coronavirus), oltre al difensore Matthijs de Ligt (la spalla operata va bene, tra due-tre settimane potrebbe tornare in campo).