Dybala, proposta di matrimonio a Oriana davanti alla fontana di Trevi. VIDEO

Paulo Dybala si sposa: anello da sogno per Oriana Sabatini

Proposta da favola con una location altrettanto da sogno per Paul Dybala e Oriana Sabatini. Il giocatore giallorosso si è inginocchiato davanti alla Fontana di Trevi, nel centro storico di Roma, suggellando così il legame che lo tiene unito da cinque anni con la compagna argentina. L'emozionante momento è stato condiviso attraverso una storia Instagram condiviso da Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma, anch'esso presente alla proposta.

Nel breve video, Dybala, visto di spalle, si inginocchia davanti a Oriana, chiaramente commossa. L'evento è stato una sorpresa completa per l'argentina, che inizialmente credeva fosse una semplice serata tra amici, con la presenza di Leandro Paredes e sua moglie Camila Galante, Alvaro Morata e sua moglie Alice Campello (Paulo e Oriana sono i padrini della figlia della coppia).

Dopo aver condiviso le storie della proposta su Instagram (Dybala ha anche postato un romantico bacio), la coppia ha ufficialmente annunciato il fidanzamento tramite un post congiunto. Nella foto, Oriana, attrice e cantante argentina, indossa un bellissimo anello con diamanti, accompagnato dalla scritta "Para siempre" ("per sempre").

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono insieme da cinque anni. Oriana ha fatto il grande passo di trasferirsi in Italia dall'Argentina per stare con il calciatore, che, sorprendentemente, aveva in passato mostrato una certa riluttanza verso il matrimonio, ma sembra che abbia ora cambiato idea.