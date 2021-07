Europei 2020, Donnarumma aveva capito di aver vinto? Mistero svelato

Europei 2020, Donnarumma para il rigore a Saka ma non esulta. Aveva capito o no che l'Italia era campione d'Europa? Oggi è arrivata la risposta definitiva sulla questione

L'Italia vince il suo secondo Europeo dopo 53 anni dall'ultima volta soprattutto grazie alle parate di Gigi Donnarumma, eletto il miglior giocatore dell'edizione 2020 dall'Uefa. Il portiere ex Milan ha contribuito alla vittoria finale con due parate su Saka e Sancho, insultati dai tifosi inglesi nel post partita con commenti razzisti davvero deprecabili pubblicati sui social network. In molti si sono chiesti però perché Donnarumma dopo aver fermato il tiro dell'attaccante dell'Arsenal non abbia esultato. Che il classe '99, che presto si trasferirà ufficialmente al Paris Saint Germain, non abbia capito subito che con la sua parata l'Italia era campione d'Europa?

"Non ho esultato subito perché non avevo capito... Ero già giù per il rigore di Jorginho perché pensavo avessimo perso, ho guardato l'arbitro per capire se era tutto ok, poi quando ho visto i compagni venire verso di me non ho capito più niente...", ha confessato Donnarumma ai microfoni di Sky Sport 24. "Devo ancora realizzare tutto, la mia forza è sempre stata questa - ha aggiunto il portiere della Nazionale - E i complimenti di Mattarella e Draghi mi hanno imbarazzato".