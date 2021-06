Europei sempre più a rischio per il Covid-19: la Spagna convoca 17 Under 21!

Europei a rischio per i contagi da Covid-19? L’anticipazione di affaritaliani.it trova riscontro nelle scelte del c.t. della Spagna Luis Enrique. Dopo la positività di due giocatori delle “Furie Rosse”, Sergio Busquets e Diego Llorente, il rischio di un focolaio nel ritiro iberico è molto alto.

Per questo motivo il commissario tecnico ha deciso di convocare 17 Under 21, ovvero gli 11 giocatori selezionati per prendere parte all’amichevole contro la Lituania (vinta 4-0), dopo la decisione di lasciare i titolari in una “bolla”, più altri sei di riserva.

I giovani già convocati per rimanere a disposizione della squadra spagnola sono: Alvaro Fernandez (Huesca), Oscar Mingueza (Barcellona), Marc Cucurella (Getafe), Bryan Gil (Siviglia), Juan Miranda (Betis), Gonzalo Villar (Roma), Alex Pozo (Eibar), Brahim Diaz (Milan), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villareal) e Javi Puado (Espanyol).

In un’altra “bolla” ci sono altri sei giocatori, che rimarranno in preallarme per compensare eventuali forfait. Si tratta di Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia), Brais Mendez (Celta Vigo), Raul Albiol (Villareal) e Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

In totale sono appunto 17 gli Under 21 aggregati alla nazionale maggiore, che rimarranno a distanza di sicurezza dai titolari, per evitare rischi di contagio. Ma come bisogna regolarsi nel caso di giocatori contagiati dal Covid-19 o comunque indisponibili per infortunio?

In questa situazione di grande difficoltà, il regolamento viene incontro a Luis Enrique e agli altri c.t. delle finaliste: c’è infatti tempo fino alla prima partita per apportare modifiche al gruppo di 26 giocatori convocati, in caso di indisponibilità debitamente confermata dalla Uefa. Il debutto della Spagna sarà lunedì 14 giugno contro la Svezia, che a sua volta ha due positivi al Covid-19 tra i 26 convocati: allo juventino Kulusevski si è aggiunto Svanberg del Bologna.