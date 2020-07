F1, Hamilton attacca Bill Gates sui vaccini. Poi chiede scusa: "Sono umano"

Bill Gates sottolinea che sta lavorando alla cura contro il coronavirus, Lewis Hamilton lo attacca su Instagram. Il tema del vaccino anti-Covid in queste ore è discusso in tutto il mondo, e se il proprietario di Windows verso la sua Fondazione, la Bill & Melinda Gates Foundation, ha stanziato 10 milioni di dollari per le ricerche, il pilota F1 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia no-vax che ha fatto discutere: riprendendo un video di King Bach (un creatore di contenuti Internet) che immortalava Bill Gates intento a difendere l’utilizzo di vaccini. La scritta del web creator era chiara: “Ricordo quando ho raccontato la mia prima bugia”.

Le scuse

Poche ore dopo il sei volte campione del mondo ha risposto sempre su Instagram cancellando la storia incriminata: "Voglio essere chiaro - scrive - non sono contro il vaccino e senza dubbio sarà importante nella lotta contro il coronavirus, sperando che il suo sviluppo aiuti a salvare vite umane. Errore mio aver condiviso quel post non avendo letto sotto". Vedendo quel video però "ho notato ancora molta incertezza sugli effetti collaterali più importanti e su come verrà finanziato. Sono solo un umano, ma sto imparando".