F1, pole a Verstappen, nono Leclerc per il GP di Abu Dhabi

Max Verstappen su Red Bulla partira' in pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1.35.246, l'olandese ha preceduto di un soffio Valtteri Bottas con la Mercedes (1:35.271). In seconda fila partiranno il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Nono tempo per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Sebastian Vettel non si e' qualificato per la Q3.

"Si prospetta ancora una gara molto dolorosa, pero' e' l'ultima e non vedo l'ora di correrla. Sicuramente sara' speciale soprattutto per le persone in box, i miei meccanici e gli ingegneri. Mi sento molto vicino a loro", ha spiegato Sebastian Vettel ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi, sua ultima gara con la Ferrari dopo sei stagioni.

"Ero abbastanza contento delle mie qualifiche, ma quando ho provato ad andare piu' veloce non mi sono migliorato tanto, e' stato un giro discreto - ha aggiunto il pilota tedesco, rimasto escluso dalla Q3 -. Magari potevo migliorare di mezzo decimo o di un decimo, ma non mi sembrava un brutto giro".