Fazio e la gaffe con Sinner: "Io da Mattarella? Non ne sapevo nulla" - VIDEO

Coppa Davis, Sinner e i tennisti azzurri non andranno da Mattarella a dicembre

L'Italia ha conquistato la Coppa Davis, portando a casa il prestigioso titolo mondiale di tennis. Il capitano Filippo Volandri e la sua squadra, guidati dalla stella emergente Jannik Sinner, hanno realizzato un'impresa straordinaria, riportando il paese alla vittoria dopo 47 anni dall'ultimo trionfo.

La squadra italiana di tennis celebra una vittoria storica, e le istituzioni italiane non possono fare a meno di unirsi alla festa. Il presidente Sergio Mattarella ha annunciato di voler accogliere la squadra vincitrice al Quirinale nelle prossime settimane, un gesto che è stato rivelato in diretta a Jannik Sinner durante un'intervista al programma "Che Tempo Che Fa".

Durante la trasmissione, Fabio Fazio ha colto Sinner di sorpresa con la notizia: "Sai che sarete da Mattarella con tutta la squadra il 21 dicembre?" La reazione di Sinner è stata di pura sorpresa, con un sincero "ah, grazie. L'ho saputo ora" accompagnato da un sorriso. In modo ironico (e forse anche imbarazzato) Fazio ha replicato: "Allora lo vedi che la televisione serve ancora a qualcosa."

Guarda il video della gaffe a "Che Tempo Che Fa"

Il motivo dell'assenza è stato poi spiegato da Binaghi, che ha affermato: "Il 21 dicembre, purtroppo, non potremmo andare al Quirinale. Ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso." Ha continuato spiegando che i giocatori hanno già pianificato le loro vacanze in vista della partenza per l'Australia, dove inizia la stagione agonistica.

Binaghi ha sottolineato l'importanza di mantenere le abitudini della squadra, affermando: "E noi non dobbiamo cambiare di una virgola, essere sempre gli stessi, non perderci in passerelle, anche se quella al Quirinale ovviamente non lo è. Dico che non dobbiamo cambiare le nostre abitudini che sono l'applicazione, il lavoro, il metodo."

Tuttavia, fonti del Colle fanno sapere: "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha manifestato il desiderio di incontrare gli atleti che hanno vinto la Coppa Davis per esprimere loro le congratulazioni dell'intero Paese e li attende al Quirinale in qualunque giorno da loro scelto a partire da oggi".

Binaghi ha precisato che l'unico autorizzato a parlare con il presidente Mattarella è il ministro dello Sport Andrea Abodi, il referente designato. I tempi, dice Binaghi, "saranno decisi dal ministro Abodi con cui noi siamo in stretto contatto e, presumibilmente, l'incontro avverra' dopo gli Australian Open, quindi a gennaio dell'anno prossimo", conclude.