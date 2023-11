​​​​​​​"Fazio ha fregato ancora la Rai", Sinner trionfa e sceglie il Nove

Altro che Rai e Domenica Sportiva, Sinner sceglie Fazio per festeggiare la Coppa Davis e va ospite a Che tempo che fa

Un tempo, dopo la vittoria, i grandi campioni andavano alla Domenica Sportiva, oggi vanno a Che tempo che fa. Tra gli utenti dei social più appassionati di tennis, ha fatto grande scalpore l’ospitata del gioiellino altoatesino Jannik Sinner da Fabio Fazio sul Nove. Fresco di vittoria della Coppa Davis contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, infatti, il campione classe 2001 (non ha ancora 23 anni, ndr) ha scelto di festeggiare l’impresa non sulla Rai, ma bensì su Warner Bros Discovery.

Non serve essere grandi intenditori del settore televisivo per capire che questa assenza abbia rappresentato un clamoroso fiasco per la televisione pubblica e, ovviamente, per i suoi vertici. E a far notare questa grave inadempienza, come anticipato prima, è stato proprio il popolo dei social, e in particolare quello di X (l’ormai vecchio Twitter).

“Fabio Fazio riesce a fregare anche questa volta la Rai con l'intervista esclusiva a Jannik Sinner dopo la vittoria della coppa Davis... servizio pubblico”, scrive un utente chiaramente provocatorio nei confronti di viale Mazzini.

Incitatati da questa presa di posizione, le critiche sono piovute a cascata nei commenti sotto al post. “Beh, a fregare la Rai, ultimamente, non è che ci voglia così tanto. Comunque lui sempre sul pezzo, bravo”, scrive un utente. Ma c’è anche chi sceglie di toccarla ancor più pesante: “La Rai punta su De Girolamo e Insegno... come darle torto!”.

Ma non solo. Qualcuno, ad esempio, tira in ballo anche gli antichi “amori” del conduttore: “L’ennesima dimostrazione che non era Fazio ad aver bisogno della Rai, ma la Rai ad aver bisogno di Fazio”. E ancora: “Ennesimo schiaffone alla rai governativa che infila fallimenti”, scrive un altro utente.

D’altra parte, però, c’è anche chi invece, nonostante il periodo difficile, cerca di difendere la televisione di Stato. “L'evento è stato coperto interamente. Ore ed ore di diretta. La possibilità di rivedere tutti gli incontri su RaiPlay. Sicuramente la Rai non sta vivendo il suo periodo migliore ma neanche attaccarla sempre a prescindere. Sinner io l'ho ascoltato su RaiDue. Che altro mai avrà detto…”, tuona un utente particolarmente affezionata alla cara vecchia televisione pubblica. Ma resta il fatto che, per intervenire in prima serata, lo staff di Sinner ha scelto Fazio. E non la Domenica Sportiva, storica trasmissione simbolo dello sport in Rai fin dagli anni ’50.