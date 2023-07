Federica Nargi, lato B e perizoma da urlo. FOTO. Matri, una risposta da bomber

Federica Nargi, Alessandro Matri e il divertente post social

Alessandro Matri ha postato una story molto divertente a proposito dell'ultimo scatto della sua Federica. Un fotomontaggio con il viso dell'ex calciatore di Juve, Milan e Cagliari (che collezionò anche 7 presenze e 1 gol con la nazionale italiana) sul corpo della Nargi.

"Mi spiace per voi, ma non ero io", ha chiosato con sense of humor Alessandro.

La divertente story di Alessandro Matri (Instagram alessandro_matri_32)



Federica Nargi costumini da infarto per lady Matri alle Baleari

Federica Nargi sta trascorrendo le sue vacanze a Formentera.

La showigrl e compagna di Alessandro Matri (ex bomber di Juventus - con cui vinse tre scudetti - e Milan) posta alcune cartoline social assolutamente indimenticabili dalle Baleari.

"Che suerte", scrive l'ex velina a corredo dell'ultima foto di spalle mentre è in barca. E lascia tutti senza fiato. "Le altre dovrebbero chiudere Instagram ILLEGALE", si legge tra i commenti che magnificano una sensualità e una bellezza spettacolari. "Grazie, dio esiste Federica Nargi", osserva un follower.

Federica Nargi e Alessandro Matri a Formentera (Instagram /fede_nargi)



