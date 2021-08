Federica Pellegrini, balletto irresitibile da medaglia d'oro dopo le Olimpiadi

Federica Pellegrini e Martina Carraro: balletto rap ale Olimpiadi di Tokyo 2020

"Tokyo gangsta life yo" scrive Federica Pellegrini sul post che ha pubblicato nei giorni scorsi in cui la si vede ballare assieme alla compagnia nella nazionale di nuoto, Martina Carraro. "Come promesso", ha sottolineato la Divina regalando un video social divenuto virale nel giro di poche ore.

Dopo un'Olimpiade di Tokyo 2020 che l'ha vista ancora protagonista (ha centrato la quinta finale consecutiva ai Giochi nei 200 stile libero: un risultato che la rende ancor più immortale nella storia dello sport mondiale) e l'elezione come membro del Cio fino al 2028, per Federica Pellegrini - da quache anno ormai protagonista anche in tv con Italia's Got Talent (programma campione negli ascolti tv su TV8) - ora inizia una nuova vita: "Non vedo l'ora che cominci il dopo", ha detto in questi giorni.