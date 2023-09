Figc, avviato l'iter per fare causa a Mancini: ipotesi richiesta risarcimento

Mancini, la Figc avvia iter per fare causa e chiedere un risarcimento all'ex ct della nazionale italiana

La Figc avvia l'iter per valutare quali margini legali vi siano per una causa di risarcimento all'ex ct Roberto Mancini. Al termine del consiglio federale il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha spiegato: "Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un'ipotesi di richiesta di risarcimento. Il tema tornerà all'attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista"

Gravina ha poi aggiunto di aver incrociato Mancini nel corso di un evento organizzato per l’inizio della Ryder Cup di golf: "Ieri ci siamo visti alla cena di gala della Ryder, ma ci siamo solo salutati nel principio del rispetto e dell'educazione che è fondamentale nel mondo civile e sportivo”.

Gravina, 'caso Osimhen? Preoccupati ma fiducia nella giustizia'

La possibile apertura di un nuovo fronte sul caso Osimhen, con il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio, "genera sicuramente delle tensioni, ne abbiamo già tante e ci piacerebbe vivere momenti di serenità". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale. "Come sistema siamo preoccupati di queste perturbazioni interne, ma come sistema federale abbiamo grande fiducia e rispetto nell'autonomia degli organi di giustizia -aggiunge il numero uno del calcio italiano-. Sull'atto specifico non so cosa abbiano verificato, non ne ho idea, ho letto quello che hanno letto tutti. Rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali, che in questo momento non ho. Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava".

Figc, Gravina: 'Rispettata richiesta Fifa su regolamento agenti'

"C'era la necessità di rispettare una richiesta della Fifa di adeguarci con il nostro regolamento agenti ai principi della federazione internazionale entro il 30 settembre. Non spetta a noi sciogliere la riserva tra perentorietà e ordinarietà dei termini, quando si fa parte di un organismo internazionale bisogna dimostrare grande rispetto per l'istituzione. Quindi il consiglio federale ha deciso di adeguarsi e rispettare i principi della Fifa. Si resta in attesa di osservazioni di alcune componenti che vogliono dare il loro contributo". Così il presidente dell Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale. "Faremo anche valutazioni per capire cosa stia succedendo a livello internazionale -aggiunge Gravina-. C'è stata una pronuncia del Tas che ha dato ragione alla Fifa, ma è un tema piuttosto in evoluzione. Noi comunque oggi usciamo in rispetto a quanto richiesto dalla Fifa, ma il rispetto è doveroso anche per le componenti che hanno chiesto di fare alcune osservazioni. L'aspetto più delicato è quello legato all'uniformità a livello internazionale per mettere tutte le federazioni nelle stesse condizioni. Questo principio vale per il regolamento agenti ma anche per la legge dello Stato, che non può non tenere conto di questi riferimenti".