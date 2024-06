Frattesi rivela un retroscena: “Mia sorella? L’ho bloccata per quattro giorni”

Inter, Frattesi: "Dopo la Coppa Italia ho bloccato mia sorella sui social per 4 giorni...". Il divertente retroscena

Davide Frattesi ha raccontato un divertente episodio tra lui e la sorella Chiara che aveva festeggiato la vittoria della Juventus in Coppa Italia (scelta dipesa dalla sua storia con McKennie che però ad oggi sarebbe finita). Il campione dell'Inter e della Nazionale italiana (suo il gol della vittoria nell'amichevole contro la Bosnia, ultimo test prima di Euro 2024), nel corso di un'intervista a Repubblica ha svelato lo spiritoso retroscena: "L’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro".

Frattesi, la passione per i Lego. E i sogni calcistici: "Europeo e Mondiale con l'Italia, Champions con l’Inter"

È vero che ha proposto a suo padre di smettere di lavorare? “Eravamo in macchina, di ritorno da Verona. Lui alla guida. L’ho fissato per venti secondi, poi gli ho detto: se vuoi ti mantengo io. Stava per farmi scendere in autostrada. Ama il suo lavoro. È direttore per il centro sud di un’azienda di illuminazione pubblica. Gira sempre, come me”, ha risposto Davide Frattesi a Repubblica.

Videogiochi, escape room, pesca sub. Altre passioni? Il centrocampista azzurro racconta: "I Lego. Ci gioco ancora adesso. Mi hanno regalato una maxi astronave grande di Star Wars da oltre 10 mila pezzi. Non la finirò mai. Una cosa che faccio poco invece è guardare il calcio in tv”. Anni fa girò sui social una foto in cui era nudo. Le ha dato fastidio? “All’inizio sì. Mi chiamavano tutti, io non capivo. Ma sinceramente non è stato un dramma”, le parole del campione dell'Inter.

Sogni da calciatore? “Voglio tutto: Europeo e Mondiale con l’Italia, Champions con l’Inter”. E quelli fuori dal campo: “Amici veri e una bella famiglia. Ma non è ancora il momento per avere figli. La mia ragazza ha 23 anni, stiamo insieme da sei. È giusto che finisca i suoi studi e che si realizzi, anche indipendentemente da me”.