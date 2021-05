Coppa Italia, clamoroso fuori onda Rai su Cuadrado-Gosens scatena l'ira social

Fuori onda Rai nel post partita di Juventus-Atalanta, finale di Coppa Italia, ha scatenato la polemica sui social network: "In diretta non possono dirlo"

Ieri sera la Juventus battendo l'Atalanta per 2-1 grazie al gol di Federico Chiesa ha vinto la sua 14esima Coppa Italia. La partita è stata però caratterizzata da alcuni episodi dubbi. In particolare i tifosi bergamasci contestano un possibile contatto tra Rabiot e Pessina nell'area di rigore della Juve, che ha portato a forti proteste da parte dei giocatori nerazzurri, e la scivolata di Cuadrado su Gosens che ha avviato l'azione da cui è nato il gol del vantaggio bianconero. Questo episodio in particolare è stato molto contestato, in quanto l'arbitro Massa ha lasciato proseguire e in questo modo non ha potuto rivederlo al VAR.

Fuori onda Rai: "Cuadrado su Gosens? C'era un po' di foga eccessiva"

La questione se l'intervento di Cuadrado fosse o meno fallo ha tenuto banco anche nello studio post partita della Rai. Un commento fuori onda tra il giornalista Bruno Gentili e l'ex giocatore Marco Tardelli ha però indispettito buona parte della tifoseria bianconera. Il video è stato ricondiviso sui social ed è diventato virale insieme all'hashtag #VergognaRaiSport.

"La scivolata, quella credo abbia sollevato un po’ qualche polemica", afferma Gentili. "Beh ma non ha fatto fallo", risponde Tardelli. "No, io infatti ne parlavo con Massimiliano (Saccani, ex arbitro in studio), secondo me c’era un po’ di foga eccessiva", conclude il giornalista prima che l'audio venga spento.