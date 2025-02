Galliani senza freni: "Mi sono rotto la testa in taxi per un gol del Milan". La storia

Galliani, l'imperdibile retroscena sulla sua esultanza in un taxi durante un derby

Adriano Galliani si racconta, ma questa volta svela un retroscena assolutamente inedito relativo al suo tifo sfegatato per il Milan. L'ex dirigente rossonero è ora impegnato nella difficile impresa di salvare il Monza, ultimo in classifica e in grande difficoltà. Questi sono i famosi "giorni del Condor", Galliani è noto per i suoi colpi nelle giornate conclusive del calciomercato e mai come in questa sessione l'ex braccio destro di Berlusconi dovrà inventarsi qualcosa per risollevare le sorti dei brianzoli. Ma Galliani trova anche il tempo per svelare aneddoti sulla sua ex esperienza, quando era dirigente del Milan.

"Un giorno - svela Galliani a Il Fatto Quotidiano - mi insanguinai in taxi all’ascolto in diretta di un gol del Milan, sbattendo violentemente la testa su una sbarra d’acciaio che fuoriusciva dal tettuccio. La Daniela (Rosati ndr) mi aspettava in Sardegna. Dovetti lasciare prima San Siro, ed era un derby, per non perdere l’aereo a Linate. Nel tragitto il nostro Daniele Massaro la insaccò e io quando esulto, esulto con tutto il corpo". Poi Galliani svela anche il suo debole per le donne dalla pelle color ebano. "Se passeggio - prosegue a Il Fatto - e inciampo in una mulatta non riesco a toglierle gli occhi di dosso. Mi succede anche adesso (la mia attuale compagna è brasiliana, la precedente marocchina)".