Gand-Wevelgem: Girmay fa la storia, primo africano a vincere una Classica

Ciclismo: Gand-Wevelgem a eritreo Girmay, storico per Africa

L'eritreo Biniam Girmay ha vinto in volata l'84ma edizione della Gand-Wevelgem. gara di apertura delle classiche tra Belgio e Olanda. Per il 22enne dell'Asmara che corre per Intermarche'-Wanty-Gobert si tratta di un successo storico: mai un africano si era imposto in una classica del ciclismo. Girmay ha staccato sul traguardo i compagni della fuga partita negli ultimi chilometri. Secondo e' arrivato il francese Christophe Laporte, terzo il belga Dries Van Gestel.

Biniam Girmay vince la Gand-Wevelgem: "Spero che questo successo cambi molte cose per il mio futuro e per quello dei corridori africani"

Per il classe 2000, che sabato prossimo festeggera' il 22mo compleanno, si tratta della prima vittoria nel ProTour, la settima in carriera. "E' davvero incredibile", ha commentato Girmay al traguardo, "non avrei mai sperato di arrivare a tanto". "Spero che questo successo cambi molte cose per il mio futuro e per quello dei corridori africani", ha aggiunto il ciclista eritreo che partecipera' anche al Giro d'Italia. Il primo trionfo in una classica di un africano arriva cinque mesi dopo la decisione dell'Uci di assegnare il primo mondiale all'Africa: nel 2025 si gareggera' in Ruanda. I migliori tra gli italiani sono stati italiani sono stati Andrea Pasqualon, compagno di squadra di Girmay, e Simone Consonni, arrivati nel gruppo a otto secondi dal vincitore.

