Giorgia Rossi, è già derby con Leotta: "Non le invidio neanche il fidanzato"

Giorgia Rossi vs Diletta Leotta: "Ci dipingono come rivali, ma non si possono fare paragoni: io sono una giornalista, lei ha una carriera diversa"

Tira già aria di rivalità tra l'ex volto Mediaset Giorgia Rossi e la regina del calcio italiano Diletta Leotta? Nonostante entrambe abbiano dichiarato stima e simpatia reciproca, fugando ogni dubbio su possibili attriti, nelle ultime interviste targate Affaritaliani.it, in occasione della presentazione della nuova programmazione 2021-2024 dei palisensti Dazn, "Io stimo molto Diletta, ha delle caratteristiche non indifferenti anche nel modo di porsi davanti alla telecamera", "Si creano spesso le rivalità tra le donne, non capisco perché. Tra gli uomini è più raro che questa cosa accada. Ed è un peccato perché non c’è nessuna rivalità tra me e Giorgia", oggi il sereno tra le due è forse già tramontato?

Giorgia Rossi, dopo otto lunghi anni a Mediaset, è passata nel regno della collega Diletta Leotta. E in un’intervista rilasciata a Oggi, riportata da Dagoscopia, rivela: "Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa". Diletta è "una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto".

In più l'ex volto Mediaset non perde occasione per promuovere il fidanzato e collega Alessio Conti anche nel confronto con l'attore turco Can Yaman, attuale compagno di Diletta Leotta, aggiungendo "il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50".