Giovanni Tiberi, morto ex giocatore della Ternana per un malore nel suo bar

Giovanni Tiberi è morto a 49 anni ieri mattina. L'ex giocatore della Ternana è stato colpito da un malore improvviso nel suo bar ad Ostia

Lutto nel mondo del calcio. Giovanni Tiberi, ex attaccante della Ternana, è morto ieri mattina 3 aprile 2022 a 49 anni. Il calciatore aveva 49 anni ed è stato colpito da un malore improvviso nel bar che aveva preso in gestione ad Ostia dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Il corpo senza vita di Giovanni Tiberi è stato trovato dagli agenti del commissariato di polizia locale dopo la richiesta di intervento dei vigili del fuoco che avevano forzato l'ingresso del bar chiuso dall'interno. Tiberi lascia tre figli e la moglie Marzia.

Giovanni Tiberi viene ricordato per il gol di testa allo scadere segnato nel 1998 contro il Torino con la maglia della Ternana. Nella squadra umbra, che ha deciso di omaggiare con un tatuaggio, ha trascorso il periodo dal 1997 al 2000. In carriera ha vestito la maglie di Chieti, Pistoiese, Palazzolo, Imolese, Fano, Triestina, Ternana, Cosenza, Livorno, Reggiana, Fermana, Catanzaro, Aprilia, Ancona, Latina e Viterberse, con cui ha chiuso la carriera calcistica nel 2008.

"E' venuto a mancare Giovanni Tiberi, ex attaccante delle Fere, classe ’73. - lo ricorda con affetto la Ternana con una nota - Giovannone, così lo chiamavano i tifosi rossoverdi, ha vestito la nostra maglia 26 volte tra il 1997 ed il 2000 (tra Serie C, Serie B e Coppa Italia), mettendo a segno 4 reti. Alla famiglia, agli amici ed agli ex compagni di squadra il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente della Ternana Calcio formulano le più sincere condoglianze".

