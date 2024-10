Ibrahimovic, non solo Milan: Zlatan starebbe pensando a un ingresso nella boxe

Ibrahimovic pensa a un ingresso nella boxe: la voce clamorosa dall'Inghilterra

Zlatan Ibrahimovic ha sempre avuto una passione per le arti marziali ed è cintura nera taekwondo. Dall'Inghilterra arriva però un'indiscrezione clamorosa. Secondo queste voci, l'ex attaccante del Milan (e attuale consulente senior del club rossonero guidato da RedBird di Gerry Cardinale) starebbe pensando a un ingresso nella boxe. Il Sun sostiene infatti che il 43enne svedese - ritiratosi dal mondo del calcio nel 2022 - valuterebbe a un possibile ingresso nel mondo della crossover Boxing di Misfits.

Ibrahimovic sale sul ring? I dettagli dell'indiscrezione

Non solo. Da quanto trapela dall'Inghilterra, Ibra avrebbe sondato il terreno concretamente con Mams Taylor, il boss della Misfits Boxing, per capire se ci possano essere le condizioni di salire in futuro sul ring.

"Ho cercato di convincere Zlatan e lui può combattere. Sono un buon amico del suo manager e ci siamo sentiti via FaceTime tutti e tre", le parole di Taylor a SunSport a supporto dell'indiscrezione. "È stato davvero bello perché ha visto molti incontri di Misfits e l'ha seguito. Era un kickboxer, e sarebbe un buon avversario. Ci sono anche altri nomi minori, che comunque sono molto rispettati e sarebbero interessati".