Icardi-Juventus, Mauro in quota per l'attacco. E Locatelli a centrocampo

Icardi-Juventus, Mauro in quota bianconera. E Griezmann-Dybala

Mauro Icardi per rinforzare l'attacco della Juventus e il centrocampo della Juventus con un Manuel Locatelli in più nel motore. I rumors di calciomercato degli ultimi giorni si incrociano con le quote dei bookmakers che guardano a una rivoluzione estiva in seno alla Juve. Con Dybala in uscita (le parole di Nedved aprono a una cessione della Joya), gli occhi dei betting analyst sono puntati sul reparto avanzato, e il sogno Icardi torna in primo piano: è l'attaccante del Psg (7 reti in 19 presenze e la sensazione che Maurito possa tornare in Italia a due anni dall'addio all'Inter: attenti, piace molto anche alla Roma che pensa al dopo-Dzeko), la prima alternativa alla Joya sul tabellone Snai, a 4,00, di un soffio davanti su Griezmann (4,50), altro nome ricorrente nei rumors bianconeri (radiomercato in Spagna ha parlato di uno scambio con Dybala). Più difficile l'obiettivo Aguero, in scadenza con il Manchester City ma ancora lontano a 10,00.

Locatelli-Juventus. Jorginho, Aouar e Pogba...

Per il centrocampo della Juventus dunque Manuel Locatelli. Secondo quanto riporta agipronews, il talento del Sassuolo (cresciuto nel Milan) svetta a quota 4,00. In alternativa, gli analisti propongono a 5,00 Jorginho e Aouar, il francese dell'Olympique Lione con cui, secondo le indiscrezioni, la Juve è già in trattativa avanzata. Non manca l'opzione "nostalgica" sul ritorno di Pogba, a 7,50 alla pari con Milinkovic Savic, opzione fissa nei mercati delle ultime stagioni.

Donnarumma-Juventus, quota alta per il portiere del Milan

Altro punto fermo rimane Gianluigi Donnarumma, il cui rinnovo con il Milan è ancora in stallo. In questo caso sarà decisiva la scelta su Buffon e per il momento il portiere rossonero si gioca a 10,00.