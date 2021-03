il grande ritorno di paul "gazza" gascoigne: l'ex lazio a "l'isola dei famosi"

Stasera su Canale 5 comincia “L'Isola dei Famosi”. Tra i concorrenti, c'è tanta curiosità per rivedere sulla tv italiana Paul Gascoigne: l'ex giocatore della Lazio prova a lasciarsi alle spalle anni decisamente difficili

Il 27 maggio Paul Gascoigne compirà 54 anni, ma il segni sul suo volto hanno più a che vedere con gli eccessi di ogni tipo che con gli anni ormai alle spalle.

Con la decisione di partecipare a “L'Isola dei Famosi 2021”, l'ex calciatore di Lazio e nazionale inglese prova a tornare a far parlare di se' per la curiosità che un personaggio con il suo passato inevitabilmente suscita che per la sregolatezza che lo ha portato a subire conseguenze legali e ricoveri ospedalieri.

I suoi tifosi in più occasioni hanno temuto per la sua vita, messa a rischio dalla dipendenza nei confronti di alcool e droghe, ma anche del cibo consumato in maniera compulsiva.

Brillante e fragile, geniale ed istrionico, “Gazza” ha conquistato l'ammirazione degli esteti del calcio e la simpatia anche di chi non ama il pallone.

Speriamo davvero che “L'Isola dei Famosi 2021” sia l'inizio di una fase più serena della sua vita.

Bentornato, “Gazza”!