Il Napoli a un passo da Spalletti, ma c'è una raccolta firme per Sarri

Il Napoli è ormai vicinissimo all’ufficializzazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, ma all’ombra del Vesuvio parte una raccolta firme che invoca il ritorno di Maurizio Sarri.

“Mister, continua a farci sognare”, è l’incipit della missiva, un’iniziativa del giornalista Nicola Arpaia. Il “cuore azzurro”, come lui stesso si definisce, usa parole al miele per l’ex tecnico partenopeo: “Lei non mi conoscerà probabilmente, ma io per mia fortuna sì, perchè, pur essendo giovane, ho avuto la fortuna di seguire le Sue vicende calcistiche fin da quando, anni or sono, Lei ha assunto la guida dell’Empoli, prima di firmare l’11 giugno del 2015 con il Napoli. Lei ha insegnato alla mia squadra del cuore, la SSC Napoli 1926, all’epoca allenata sia all’andata che al ritorno da Re Benìtez, come si doveva stare in campo e quale fosse l’atteggiamento giusto da tenere, con i calciatori sempre in pressing e la linea difensiva schierata quasi all’altezza del centrocampo”.

Tra le tante lodi, spicca quella alla qualità del gioco: “Lei ci ha regalato lo spettacolo, ci ha donato il gusto di essere orgogliosi della nostra squadra che, in campo, è sempre stata alla ricerca del pallone e poi all’attacco, senza paura di nessun avversario”.

Poi, passando al “tu” sull’onda degli affetti, Arpaia passa alla richiesta vera e propria: “C’è un popolo che non si è mai dimenticato di te. C’è un popolo che ancora sogna e continua a credere in quei colori che lo rappresentano”. Un’ulteriore richiesta, ovviamente, è al presidente De Laurentiis: “Continua a farci sognare, riportaci Mister Maurizio Sarri”.

La raccolta firme su change.org avrà fortuna e, soprattutto, riuscirà a modificare un esito che sembra già scritto? Oggettivamente difficile, ma staremo a vedere.