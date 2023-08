Ilary Blasi provocante, look da infarto in Costa Smeralda. Totti Jr lascia la Roma

Ilary Blasi provocante, look da infarto in Costa Smeralda

Ilary Blasi infiamma l'estate: la foto pubblicata dalla showgirl nei giorni scorsi in discoteca a Porto Cervo è semplicemente spettacolare: in reggiseno rosso incanta fans e follower (siamo oltre quota 2,2 milioni solo su Instagram) con tutto il suo sex appeal.

La presentatrice Mediaset, reduce dall'impegno alla guida dell'Isola dei Famosi (vinta da Marco Mazzoli) nella primavera televisiva si sta sta godendo un po' di meritato riposto sotto il sole della Sardegna con il compagno Bastian Muller.

Totti Jr lascia la Roma per Frosinone

Intanto il figlio Cristian Totti nei giorni scorsi ha lasciato la Roma (giocava nella Primavera giallorossa) per andare al Frosinone. Sarà allenato dall’ex laziale Angelo Gregucci, che in carriera ha sfidato sul campo papà Francesco in tanti derby della Capitale.

"Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi - ha scritto in un messaggio social Totti Jr - Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d'incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda. Vi ringrazio per essere stati dei grandi professionisti. Mi avete ispirato a diventare una persona migliore e se oggi ho potuto cogliere questa opportunità è grazie a quello che ho potuto imparare lavorando accanto a voi, in questa splendida famiglia. Per sempre nel cuore…".