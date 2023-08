Melissa Satta, perizoma clamoroso al mare: "lady Berrettini" spettacolare

Melissa Satta, bikini e lato B: Costa Smeralda da sogno

Melissa Satta è senza alcun dubbio una delle regine di questa estate 2023.

La bellissima showgirl sarda nei giorni scorsi ha postato alcune foto dal mare cristallino della Sardegna che hanno incendiato la temperatura social persino più di quanto non ha fatto l'anticiclone africano Nerone sull'Italia in questi giorni di Ferragosto.

La fidanzata di Matteo Berrettini - il tennista italiano è impegnato nella tournèe americana: prima il Master 1000 di Toronto (vinto da Sinner, con best ranking Atp per Jannik), ora quello di Cincinnati, sognando un grande Us Open, Slam (che lo vide semifinalista contro Nadal nel 2019) - ha sfoggiato bikini che su di lei sono davvero mozzafiato.

Intanto in queste ore Melissa ha lasciato la Costa Smeralda per fare tappa a Palma de Maiorca: un po' di relax ferragostano per ricaricare le pile in vista della prossima stagione tv (nell'ultima è stata protagonista di Goal Deejay, programma cult di Sky Sport) e degli impegni lavoratativi che l'attendono nella seconda parte del 2023.

Sport e non solo...